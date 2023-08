Samsung Galaxy S24 Ultra avrà uno schermo flat (RUMOR)

Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe avere uno schermo flat, secondo quanto si apprende. In queste ore sono emerse le prime informazioni relative alle dimensioni della prossima ammiraglia del colosso sudcoreano.

Come molti di voi sapranno, Samsung presenterà i nuovi smartphone di punta nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Certo, mancano ancora diversi mesi al debutto di questi device, eppure i rumor e i leaks hanno già iniziato ad emergere in rete. Scopriamo infatti, grazie all’insider Ice Universe, che il modello Ultra della serie Galaxy S24 vanterà uno schermo flat privo di bordi curvi.

Samsung Galaxy S24 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

Se ricordate, Samsung inserisce display con bordi curvi sui suoi flagship Ultra da diversi anni; dalla nuova indiscrezione emersa in rete però, scopriamo che la compagnia potrebbe optare per un pannello flat per il futuro S24 Ultra.

I motivi potrebbero essere due: da una parte, l’utilizzo della S Pen sarebbe più comodo e piacevole con uno schermo privo di curvature, soprattutto in prossimità dei bordi dello schermo. D’altronde, questa soluzione permetterebbe di utilizzare delle pellicole più comode rispetto a quelle in silicone o di plastica a cui gli utenti devono far riferimento oggi se vogliono una protezione per lo schermo dei loro flagship Samsung.

Guessing from the 79mm width and some other information, the S24 Ultra is likely to be a flat screen. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 22, 2023

Ice Universe ha rivelato anche le dimensioni del telefono: misurerà 162,3 x 79 x 8,6 mm. In poche parole, non solo sarà più largo, ma sarà anche più corto e sottile del modello attuale. Giusto per fare un confronto, S23 Ultra misura 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. Potrebbe esserci poi una scocca in lega di titanio e un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy sotto la scocca. Alcuni Paesi potrebbero ricevere però, l’Exynos 2400. Lo schermo infine, potrebbe avere una luminosità massima di 2200 nit. Arriverà con una batteria da 5000 mAh con fast charge da 45W.

