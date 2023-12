Samsung Galaxy S24 sarà un telefono ricco di funzionalità "AI"

Secondo quanto si apprende da un rapporto esclusivo del portale “The Elec“, notiamo adesso che il futuro Samsung Galaxy S24 sarà un “telefono AI”. Ciò significa che disporrà di funzionalità legate all’intelligenza artificiale che potranno cambiare radicalmente l’esperienza d’utilizzo con i suddetti device di punta. A proposito, si dice che il lancio globale delle ammiraglie sudcoreane sia previsto per il 17 gennaio 2024. Fra le altre cose, scopriamo che la società ha depositato dei marchi per i terminali next-gen come Galaxy Z Fold 7 e Galaxy S25.

Samsung Galaxy S24: ecco cosa sappiamo ad oggi

Tornando ai device di punta prossimi al lancio, apprendiamo anche dal sito di SamMobile che Samsung intende concentrarsi sulle funzionalità legate all’intelligenza artificiale per i device premium del nuovo anno. Si dice che ci sarà una “Galaxy Ai” a bordo dei flagship. Ma cosa comporterà tutto ciò? Dal sito Galaxy Club, scopriamo anche che la società ha registrato altri marchi come “AI Phone” e “AI Smartphone”. L’azienda intende sviluppare quindi occhiali per la realtà aumentata, televisioni ancora più smart e molto altro ancora. Fra le altre cose, ha brevettato altri nomi e loghi: Magic Pixel, Flex Magic e Flex Magic Pixel. Non ci è dato sapere di cosa si tratti ad oggi.

Sugli smartphone in arrivo sappiamo solo che avranno un nuovo design con bordi quadrati, chipset Exynos per le iterazioni standard e Plus, mentre l’Ultra riceverà lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy in tutti i mercati.

