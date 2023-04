Samsung Galaxy S24: non ci saranno fotocamere rivoluzionarie

In queste ore abbiamo appreso una notizia molto interessante sui flagship Samsung del prossimo anno. Si dice infatti che i device non disporranno di un grosso update sul fronte fotografico ma che avranno le medesime lenti dei modelli attuali.

Sappiamo che la serie Galaxy S dell’OEM sudcoreano è famosa per l’attenzione al comparto fotografico. Da sempre i dispositivi di questa linea sono stati dei cameraphone che hanno fatto la storia e hanno fatto la differenza all’interno del mercato. Pensiamo ai top di gamma che consentono di girare video in 8K a 30 fps, allo zoom spaziale 100X, alla main camera da 200 Megapixel, al software che riesce a gestire il rumore negli scatti notturni e così via. I vari S23 sono delle macchine fotografiche professionali sotto mentite spoglie e questo è un Plus che aiuta i content creator digitali, i professionisti dell’immagine e non solo. Adesso però, scopriamo che con le ammiraglie del nuovo anno, la società potrebbe non voler stravolgere l’esperienza d’uso dei telefoni di quest’anno. Gli upgrade del 2024 riguarderanno altri fattori, dunque. Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo il Galaxy S23 da 6,1″ a soli 849,00€ su Amazon.

Samsung Galaxy S24: cosa sappiamo ad oggi?

Stando a quanto rivela un insider, i modelli Galaxy S24 e S24+ riceveranno le stesse lenti dei device dell’anno precedente; avranno una main camera Samsun GN3 da 50 megapixel e la variante Ultra userà ancora lo stesso sensore da 200 Mpx che abbiamo conosciuto con l’ammiraglia che c’è adesso in commercio. Non si sa il perché di questa scelta, ma c’è da dire che la compagnia potrebbe voler dedicarsi ad altri elementi. Magari gli aggiornamenti riguarderanno l’aspetto estetica o le prestazioni pure. Staremo a vedere.

