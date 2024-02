Samsung Galaxy S24 meno resistenti degli S23: drop test impietosi

Nonostante il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra presenti un telaio in titanio e sezioni in vetro migliorate, sembra che non possa essere considerato resistente come il suo predecessore, vale a dire Galaxy S23 Ultra.

I drop test eseguiti da Allstate Protection Plans, tuttavia, hanno coinvolto l’intera nuova serie di smartphone: Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra potrebbero risultare alquanto fragili in determinate circostanze.

Samsung Galaxy S24: utenti perplessi dopo i test di caduta

Samsung ha enfatizzato molto le caratteristiche dei suoi Galaxy S24, sottolineando l’affidabilità dei materiali e la presenza di uno schermo Corning Gorilla Armor. Tuttavia, sembra che questa nuova linea non sia immune ai danni e potrebbe essere più vulnerabile rispetto ai Galaxy S23.

Nel video postato su Youtube dallo staff di Allstate possiamo osservare i diversi test di fragilità, durante i quali un robot ha fatto cadere i telefoni da un’altezza predeterminata, con conseguente valutazione dei danni. Nello specifico, l’azienda ha fatto cadere ciascun modello da un marciapiede alto sei piedi, garantendo che ogni dispositivo impattasse sia sul lato anteriore e sia su quello posteriore. Stessa metodica portata a termine per la famiglia di Samsung Galaxy S23 lo scorso anno.

Entrando più nel dettaglio, il modello standard di Samsung Galaxy S24 ha dimostrato scarsa resistenza alle cadute. Con materiali simili rispetto ad S23, ha subito danni significativi diventando praticamente inutilizzabile dopo una singola caduta sul lato frontale. Anche l’S24+ ha subito lo stesso destino, con danni irreparabili dopo una sola caduta su entrambi i lati. Ma i risultati più discutibili riguardano proprio Galaxy S24 Ultra; nonostante il telaio in titanio ed i materiali in vetro migliorati, anche questo telefono si è frantumato dopo una singola caduta sia sul davanti che sul retro.

Tutti e tre i modelli di Samsung Galaxy S24 ne sono usciti con le “ossa rotte”: vetri frantumati, alcuni addirittura mancanti, ed ovviamente graffi e danni agli alloggiamenti delle fotocamere. Nel caso del Galaxy S24 Plus, anche lo stesso obiettivo della fotocamera è risultato danneggiato. Insomma, ci saremmo aspettati ben altri riscontri, ma il video parla da sé. Ad ogni modo, l’interesse del pubblico resta più alto che mai e dunque concludiamo segnalandovi un’offerta Amazon che coinvolge Samsung Galaxy S24 Ultra, disponibile con sconto di 120 euro.

