Samsung Galaxy S24: ecco quali saranno le colorazioni al lancio

In queste ore sono emersi nuovi interessantissimi rumors inerenti i prossimi flagship di casa Samsung; i device della serie infatti, potrebbero ricevere nuove frizzanti colorazioni al lancio.

Sappiamo infatti che l’OEM sudcoreano sta lavorando molto sulle ammiraglie next-gen che vedremo ad inizio anno; si prevede che la gamma di device di punta verrà annunciata prima del previsto (presumibilmente intorno al 18 di gennaio). Le indiscrezioni e le fughe di notizie sui terminali sono già emerse online e scopriamo che i dispositivi godranno di nuove colorazioni. Andiamo con ordine e cerchiamo di fare il punto della situazione.

Samsung Galaxy S24: cosa sappiamo ad oggi?

Di fatto, secondo il CEO di DSCC Ross Young, scopriamo che i Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra arriveranno in quattro colorazioni: in nero, in grigio, in viola e in giallo. Mentre le prime due tinte sono alquanto standard (le vedremo, probabilmente, con i nomi commerciali “Phantom Black” e “Graphite”), le altre due tonalità rappresenteranno un vero cambio di paradigma. L’obiettivo potrebbe essere quello di “svecchiare” la serie per andare a competere con le fresche colorazioni di iPhone 15 e 15 Plus.

C’è da dire che ci sono già tinte simili per il Galaxy S23 ma sono acquistabili solo dal sito ufficiale dell’azienda e sono molto particolari e difficili da reperire; inoltre, sembra che il modello di punta della nuova generazione (Galaxy S24 Ultra) verrà dotato di un frame in titanio, proprio come quello di iPhone 15 Pro Max. Il design di questo dispositivo dovrebbe essere simile a quello precedente ma le cornici potrebbero essere ridotte al minimo; S24 e 24+ invece, potrebbero avere una linea squadrata con un form factor più compatto a tutto vantaggio dell’ergonomia.

