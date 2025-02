Samsung Galaxy S24 battuto da un entry level nella corsa per One UI 7

Samsung dà l’impressione di aver perso il giusto ritmo per quanto riguarda le tempistiche di rilascio della One UI 7, basata su Android 15.

I nuovi Samsung Galaxy S25 stanno già beneficiando di questa interfaccia grafica, mentre i Galaxy S24 sono ancora fermi alla versione beta. Altri modelli, come il Galaxy Z Fold 6, restano in attesa.

Nel frattempo, in modo alquanto sorprendente, un nuovo smartphone economico è riuscito a saltare la fila: stiamo parlando del Samsung Galaxy F06 5G, appena lanciato in India con la One UI 7 già preinstallata.

Samsung Galaxy F06: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy F06 è un low budget con display HD+ da 6,74 pollici, il chipset MediaTek Dimensity 6300, una fotocamera principale da 50 MP e una frontale da 8 MP. La versione con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione parte da circa 9,999 rupie indiane (circa 110 euro): si tratta quindi di uno smartphone super accessibile. Tuttavia, il fatto che un dispositivo così economico abbia ricevuto la One UI 7 prima di molti top di gamma ha fatto storcere il naso a parecchi utenti.

D’altro canto, è presumibile che Galaxy F06 non offra l’esperienza completa della One UI 7. Samsung tende a utilizzare una versione “Core” del suo sistema operativo per i dispositivi più economici, che esclude funzionalità avanzate come Good Lock e alcune opzioni di Samsung Knox. Tuttavia, il Galaxy F06 include Samsung Knox Vault, quindi sarebbe interessante capire quali funzionalità siano state effettivamente escluse rispetto alla versione completa.

Invece, per quanto riguarda i flagship della serie Galaxy S e Z, questi dovrebbero chiaramente ricevere l’intera suite di funzionalità comprese nella One UI 7, ma Samsung non ha ancora fornito dettagli concreti sui piani di rollout. Android 15 è disponibile da ottobre 2024 e molti produttori hanno già provveduto ad aggiornare anche i dispositivi di fascia media. Pertanto, il silenzio di Samsung in merito al rilascio della One UI 7 è comprensibilmente frustrante, soprattutto per gli utenti che speravano in tempistiche più celeri considerando le cifre investite per l’acquisto dei dispositivi.