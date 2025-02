One UI 7: ultimo grande aggiornamento per questi smartphone Samsung

Samsung continua il lavoro di sviluppo per la One UI 7, la sua interfaccia personalizzata e basata su Android 15. In parallelo, Google si sta già concentrando su Android 16, previsto per il secondo trimestre del 2025.

Tuttavia, per alcuni smartphone Samsung, la One UI 7 rappresenterà l’ultimo grande aggiornamento del sistema operativo, segnando la fine del supporto per gli upgrade futuri. Nonostante ciò, questi dispositivi continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza per garantire una maggiore protezione.

La One UI 7 segnerà l’addio definitivo a numerosi smartphone di casa Samsung

Per alcuni di questi dispositivi, Samsung ha garantito in fase di lancio quattro anni di importanti aggiornamenti del sistema operativo, mentre i modelli entry level hanno ottenuto un supporto più limitato. Tra i dispositivi che non riceveranno mai Android 16 ci sono alcuni modelli di punta come quelli della serie Galaxy S21, inclusi S21, S21+ e S21 Ultra, insieme ai foldable Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. Anche alcuni modelli delle serie Galaxy A e Galaxy M, come Galaxy A14 e M14, giungeranno al capolinea con One UI 7.

La One UI 7 di Samsung porterà con sé diverse novità di rilievo, a partire da un’interfaccia utente ridisegnata, con icone più moderne e possibilità di personalizzazione ancora più avanzate. Va senza dubbio menzionata la Now Bar, ossia una barra di accesso rapido agli strumenti più utilizzati, e la possibilità di organizzare il drawer delle applicazioni in modalità verticale per una navigazione più intuitiva. Non mancano funzionalità smart, come gli strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale, la trascrizione delle chiamate in più lingue ed una opzione per rimuovere i rumori indesiderati dalle registrazioni audio.

Sul fronte delle prestazioni, la One UI 7 introduce un maggior numero di gesture ed ottimizza in maniera ancora più efficace l’uso della batteria, oltre a fornire uno spazio privato per proteggere i dati sensibili. Anche l’esperienza fotografica viene migliorata, con un nuovo layout per l’app della fotocamera e un toggle Super HDR per scatti di qualità superiore. Insomma, la One UI 7 rappresenterà un’ultima, significativa evoluzione per molti dispositivi Samsung, prima che il loro ciclo di aggiornamenti si concluda.