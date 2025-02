Samsung Galaxy A56 5G: queste nuove immagini sono una vera sorpresa

Samsung Galaxy A56 5G è protagonista assoluto delle nuove immagini condivise dal leaker Evan Blass, che offrono uno sguardo più dettagliato su ciò che i consumatori potrebbero aspettarsi dal dispositivo.

Sebbene Samsung non abbia ancora confermato ufficialmente le specifiche tecniche, i render suggeriscono che il Galaxy A56 5G manterrà un design simile al suo predecessore, il Galaxy A55 5G, ma con alcune modifiche rilevanti.

Cambiamenti in vista per Samsung Galaxy A56 5G

Immagini

Una delle novità più evidenti nel design di Samsung Galaxy A56 5G riguarda il modulo fotografico posteriore, che ora integra tutti e tre gli obiettivi in un unico alloggiamento, conferendo al telefono un aspetto più lineare e moderno. Altri elementi familiari restano invariati, come il display piatto con un foro per la fotocamera frontale posizionato al centro, i pulsanti di accensione e del volume sul lato destro e i bordi leggermente irregolari, tipici dei mid-range dell’azienda.

Samsung Galaxy A56 5G dovrebbe montare un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione di 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, protetto dal Gorilla Glass Victus per una maggiore resistenza a graffi e cadute. Sotto la scocca, il dispositivo verrà alimentato dal processore Exynos 1580, realizzato con processo a 4 nm, che promette maggiore efficienza e prestazioni più elevate rispetto al Samsung Galaxy A55 5G. La configurazione di memoria prevede 8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile tramite microSD.

Un altro dei cambiamenti più interessanti riguarda la batteria: sebbene si mantenga sui 5.000 mAh, Samsung Galaxy A56 5G supporterà la ricarica rapida a 45W, un netto miglioramento rispetto ai 25W del Galaxy A55 5G. Questo porterà a tempi di ricarica più brevi, aumentando la praticità d’uso quotidiana.

Per quanto riguarda il sistema fotografico, Samsung Galaxy A56 5G dovrebbe includere un triplo modulo posteriore con un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e una lente macro da 5 MP, oltre ad una fotocamera frontale da 12 MP per selfie e videochiamate. Lo smartphone sarà resistente ad acqua e polvere secondo la certificazione IP67, che garantisce protezione anche in caso di immersioni fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti.

Infine, venendo al lancio ufficiale, si prevede che Samsung Galaxy A56 5G possa debuttare nel mese di marzo, seguendo le tempistiche del predecessore.