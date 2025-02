Samsung Galaxy S24: i ritardi per la One UI 7 cominciano ad essere snervanti

Samsung sta lavorando da mesi alla nuova interfaccia della One UI 7, con il programma beta per la serie dei Galaxy S24 partito già a dicembre scorso.

Nonostante i progressi, la versione stabile non sembra ancora pronta per il rilascio ufficiale. Secondo il noto leaker Ice Universe, Samsung starebbe addirittura preparando una quarta versione beta: segno inequivocabile del fatto che il lavoro di sviluppo sia ancora in corso.

One UI 7: quando arriverà sui Samsung Galaxy S24?

Le previsioni sulla data di uscita della versione stabile sono contrastanti. Secondo il portale coreano eFocus, l’aggiornamento potrebbe arrivare tra fine febbraio ed inizio marzo, mentre altre fonti prospettano ulteriori ritardi. In ogni caso, gli attuali possessori di un Samsung Galaxy S24 dovranno armarsi di pazienza poiché sembra che il lancio definitivo richiederà ancora qualche settimana.

One UI 7 porterà con sé diverse novità interessanti: tra queste, spiccano icone ridisegnate ed animazioni che rendono l’interfaccia più fluida e moderna. Anche l’interfaccia della fotocamera è stata migliorata, mentre le impostazioni rapide e le notifiche sono state riorganizzate per offrire un’esperienza d’uso più intuitiva. Inoltre, l’aggiornamento introdurrà alcune delle funzioni già presenti sulla serie dei Samsung Galaxy S25, come il Now Brief, la registrazione delle chiamate ed un menu verticale per le app.

Dal punto di vista delle performance, One UI 7 mira a garantire tempi di caricamento più rapidi e una maggiore stabilità del sistema, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla privacy. Nuovi controlli consentiranno agli utenti Samsung di gestire i propri dati in modo più efficace, mentre le funzionalità di multitasking, come la modalità split-screen, sono state affinate per garantire una maggiore efficienza.

Nonostante l’attesa possa risultare frustrante, Samsung sta dedicando tempo e risorse per assicurarsi che la One UI 7 offra un’esperienza utente raffinata e priva di bug. Se le previsioni di eFocus si rivelassero accurate, il rilascio ufficiale per la serie dei Samsung Galaxy S24 potrebbe comunque essere dietro l’angolo.