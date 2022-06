Samsung Galaxy S23 Ultra: TROPPO BELLO in questo video concept

In queste ore è emerso in rete un video concept relativo al futuro Samsung Galaxy S23 Ultra; la clip, realizzata dal bravissimo designer Technizo Concept, mostra un modulo fotografico composto da quattro sensori con ottica principale da 200 Megapixel. Sarà davero così? Non lo sappiamo: intanto, rifatevi gli occhi.

Come detto, l’OEM sudcoreano sta lavorando alla prossima generazione di flagship facenti parte della line-up Galaxy S; i dettagli su questi dispositivi sono stati pubblicati più volte in questi mesi ma ad oggi sappiamo ancora molto poco.

Samsung Galaxy S23 Ultra: cosa mostra il concept?

Il video lo potete trovar di seguito. È realizzato con cura e maestria dal solito Technizo e illustra come potrebbe essere l’ammiraglia secondo quelle che sono le fonti che lui ha raccolto.

In primo luogo, scopriamo che il telefono potrebbe avere un’ottica da 200 Megapixel ISOCELL di nuova generazione. Non sappiamo quale potrebbe essere il SoC sotto la scocca: ipotizziamo sicuramente uno Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm (in arrivo a dicembre 2022) o un futuro Exynos. Su quest’ultimo ci sono molte discrepanze in rete: qualcuno afferma che Samsung abbia messo in pausa la produzione di chipset proprietari, qualcuno invece, dichiara il contrario.

I modelli standard e Pro della gamma S23 potrebbero avere un sensore principale da 108 Megapixel e tutti potrebbero avere display AMOLED LTPO di nuova generazione (10-120 Hz); ricordiamo che quelli attuali scendono fino ad un massimo di 48 Hz. Fra le altre cose, i dispositivi presenteranno un modem Qualcomm X70 5G per la conneettività; sul fronte software infine, ci sarà Android 13 con skin One UI 5 pronta all’uso. Il modello Ultra avrà sicuramente il pennino S Pen inserito in uno slot all’interno della scocca.

Intanto, se volete il top di gamma attuale, S22 Ultra (uno dei più venduti di questi mesi), lo trovate a 1545,00€ con caricatore incluso nella confezione e con in omaggio il tablet Galaxy Tab A8. Davvero un bel bundle ricco e completo. La versione del telefono è quella con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.