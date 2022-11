Samsung Galaxy S23 Ultra: nuova conferma della fotocamera da 200 Megapixel

Oramai è certo: il Samsung Galaxy S23 Ultra disporrà di una fotocamera principale da ben 200 Megapixel. Gli ultimi screenshot emersi in rete confermano ancora una volta questo particolare elemento.

Come tutti sappiamo, il colosso sudcoreano sta lavorando sodo allo sviluppo delle ammiraglie next-gen. Prima del lancio, i rumors sui suddetti smartphone stanno facendo il giro del web con una velocità incredibile. Ci sono state tantissime indiscrezioni in questi mesi e ora apprendiamo un nuovo leak inerenti la fotocamera principale dell’ammiraglia della line-up del 2023 di casa Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra: le principali informazioni sulla fotocamera

Come detto, la notizia arriva da un tweet trapelato dall’insider Ice Universe. Nel post infatti, il tipster ha condiviso solo un’immagine con tanto di smile al seguito, quasi a voler significare che questo particolare arriverà veramente a bordo del top di gamma. L’immagine mostra – probabilmente – quello che sarà (in parte) il menù fotografico dell’S23 Ultra. Gli utenti potranno scegliere due impostazioni per le modalità di scatto; da un lato le immagini con risoluzione piena a 200 megapixel in 3:4 e dall’altra invece, quelle a 50 Mpx, sempre 3:4.

Questa immagine ci conferma quindi due fattori; da un lato vediamo che S23 Ultra presenterà un sensore da 200 Mpx, dall’altro che ci sarà anche la possibilità di scattare con il pixel binning combinando i pixel in uno solo (da 200 infatti si passerebbe a 50 fondendone quattro in uno). Fra le altre cose, pare che il sensore di bordo sarà di 1/1,3 pollici, avrà dimensioni dei pixel pari a 0,6 e disporrà di un’apertura f/1,7.

Questo fantomatico elemento sarà, probabilmente, l’ISOCELL HPX da 200 Mpx appena svelato. Al contrario, S23 e S23+ potrebbero disporre di una main camera da 108 Megapixel, la stessa vista nell’S22 Ultra di quest’anno. A proposito, nelle notizie correlate, se volete questa ammiraglia (S22 Ultra), sappiate che si trova in super sconto su Amazon a soli 899,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.