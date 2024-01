Samsung Galaxy S23 Ultra: un MOSTRO di potenza, oggi anche nel prezzo

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è un ottimo smartphone, di fascia altissima, che assicura prestazioni da urlo. In pratica, un mostro di potenza e prestazioni, oggi anche nel prezzo. Vai su Unieuro.it e acquistalo a soli 899 euro, invece di 1479 euro. Stiamo parlando di un super sconto per questo dispositivo che offre il meglio. Tra l’altro hai consegna gratuita e rate Tasso Zero incluse nella promozione. Cosa stai aspettando? Le scorte si stanno esaurendo a vista d’occhio.

Samsung Galaxy S23 Ultra: fotocamera a 200MP e display AMOLED 2X

Con un Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB + 256GB tra le mani puoi fare veramente tutto. Diventa un esperto fotografo senza aver mai scattato foto prima d’ora. Grazie al suo sistema di fotocamere da 200MP ottieni fotografie sempre perfette, anche di notte e al buio. Ogni minimo particolare viene immortalato per diventare un ricordo indelebile. Il display Dynamic AMOLED 2X è eccezionale per colori e luminosità. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 regala prestazioni importanti.

Acquistalo subito a soli 899 euro, invece di 1479 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 183,30 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.