Samsung Galaxy S23 Ultra cala a 848€: è il nuovo MINIMO STORICO (anche a rate)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra registra un nuovo calo di prezzo, raggiungendo un nuovo minimo storico davvero incredibile. In questo momento, infatti, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 848 euro, con possibilità di acquisto in 3 rate con PayPal e Garanzia Italia. La promozione è legata all’utilizzo del codice coupon PSPRFEB24, da aggiungere nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto al momento del check out. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: nuovo minimo storico con questa nuova offerta

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone da comprare oggi, con un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

C’è anche una batteria da 5.000 mAh oltre che una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel. Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 14 con One UI. L’ex top di gamma di Samsung ha la S-Pen, è Dual SIM ed è dotato del chip NFC per i pagamenti oltre che di un sensore di impronte digitali sotto al display.

