Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: prezzo FUORI DI TESTA (solo 1099€ su Amazon)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa acquistare, e magari non avete problemi di budget, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Il dispositivo, un vero flagship sotto tutti i punti di vista, è in super sconto su Amazon al prezzo consigliato di soli 1099,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione è in colorazione Cream, dispone di 8 GB di RAM e di ben 256 GB di storage (non espandibili). Incluso nel costo dell’articolo troverete anche la pratica S Pen (che si ripone dentro la scocca del telefono) e perfino un caricabatterie da muro super rapido da 25W. Insomma, i vantaggi non sono certo pochi e sappiate che avrete anche la consegna celere e rapida presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il top di gamma che dovete comprare voi

Questo meraviglioso smartphone di Samsung è unico nel suo genere perché, oltre ad essere un vero batteryphone (ha un’autonomia mostruosa), dispone di una scheda tecnica all’avanguardia. Ci sono ben 8 GB di RAM LPDDR5X, oltre 256 GB di storage interni (non espandibili) e la S Pen è inclusa nella scocca del terminale; con questo pennino capacitivo con tecnologia Wacom potrete prendere appunti, disegnare, scrivere, post produrre fotografie e molto altro ancora, con una semplicità assoluta.

C’è poi una main camera da 200 Megapixel che assicura scatti assurdi anche di notte o al buio, ma troviamo a bordo altri sensori premium che permettono di girare video in 8K e di scattare immagini RAW da veri professionisti. Menzione speciale per il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy che fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sullo store di Google. A soli 1099,00€ è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.