Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: compralo adesso a soli 999€ su Amazon

Clamoroso sconto quello che vogliamo proporvi oggi; girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in una promozione degna di nota. Il meraviglioso flagship di Samsung del 2023, il Galaxy S23 Ultra 5G, nella sua iterazione verde con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (non espandibile), si trova in super offerta al prezzo spettacolare di soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi o prima che finisca la promozione dedicata: non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano e per quanto ancora durerà questa occasione. Risparmierete il 32% sul valore originale del gadget; mica poco per un device favoloso che ha features di punta. Vi segnaliamo anche che il caricatore rapido da muro è in omaggio.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung è un’ammiraglia sotto tutti i punti di vista; ha uno schermo ampio e generoso da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate adattivo fin oa 120 Hz (LTPO di seconda generazione), c’è il supporto all’HDR10+ e troviamo anche la S Pen (la penna capacitiva di ultima generazione) incastonata nella scocca del device. Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 256 GB di memorie UFS, non espandibili. La batteria da 5000 mAh si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo e promette un’autonomia di un giorno intero con una singola carica. Fra le altre cose, citiamo il sensore da 200 Megapixel ISOCELL che gira video in 8K a 30 fps e scatta foto luminose anche al buio, anche con zoom ottico 10X.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G costa solo 999,00€ e anche se è uscito da un anno sul mercato internazionale, è ancora oggi un best buy senza paragoni e senza rivali: compratelo adesso.