Samsung Galaxy S23 Ultra 5G a soli 1099€ con caricatore in omaggio

Strepitosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso e potentissimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G infatti, nella sua iterazione color Cream e con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, costa solo 1099,00€, spese di spedizione incluse. Oltre ad usufruire di tantissimi vantaggi speciali con il noto portale di e-commerce americano, avrete in omaggio anche il pratico caricabatterie da muro da 25W, piccolo e compatto. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione: il device è un vero flagship senza compromessi, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia e di un design mozzafiato. Questo è un top in tutto per tutto: è un cameraphone, un batteryphone, un gaming phone, ma non solo. Questa è un’occasione imperdibile: alla cifra a cui viene venduto oggi è da comprare immediatamente. Non pensateci troppo e fatelo vostro oggi stesso.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: l’ammiraglia da comprare oggi

Questo smartphone di punta di Samsung è un vero best buy; dispone di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 2K, cornici sottili e contenute, foro per la selfiecam di piccole dimensioni, refresh rate adattivo e molto altro ancora. Parliamo di uno dei display più belli della sua categoria, con luminosità di picco di 2000 nit e supporto all’HDR10+. Il processore è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadivuato da 8 GB di RAM LPDDR5X e da ben 256 GB di storage, non espandibili. C’è il modem 5G integrato e la S Pen è inclusa nella scocca del dispositivo; basta premere il pulsante apposito per farla uscire dal telaio e iniziare a scrivere, prendere appunti e non solo.

Ottime le fotocamere con un sensore principale da 200 Megapixel e un teleobiettivo periscopico che scatta foto con zoom 10X; anche la batteria è al top: 5000 mAh che assicurano una giornata di utilizzo intenso. A soli 1099,00€ è un best buy incredibile.

