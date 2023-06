Samsung Galaxy S23 Ultra: 320€ di SCONTO BOMBA su eBay

Sconto di 320 euro, consegna gratuita e tasso zero per il fantastico Samsung Galaxy S23 Ultra. Una promozione esplosiva che trovi solo su eBay, il colosso dello shopping online. Approfittane subito! Mettilo ora nel carrello a soli 1159,90 euro, invece di 1479,99 euro. Si tratta di un’offerta incredibile per questo bolide da 512GB di ROM e 12GB di RAM. Tanto spazio di archiviazione e memoria da computer.

Grazie a eBay, come già anticipato, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 386,63 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Samsung Galaxy S23 Ultra: tanta qualità a un prezzo invitante

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB+512GB è uno smartphone eterno. Insuperabile in quanto a prestazioni, monta il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.1 realizzato appositamente per i tuo di gamma Samsung. La fotocamera principale da 200MP è una vera e propria garanzia per fotografie sempre perfette e ricche di dettagli. Immortala la tua via dall’alba al tramonto con estrema facilità. Goditi questo telefono lungo tutta la giornata senza carica grazie alla mega batteria.

Acquistalo subito a soli 1159,90 euro, invece di 1479,99 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.