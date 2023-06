Samsung Galaxy S23 Ultra (12+512 GB): prezzo WOW scontato di 327€

Oggi vogliamo parlarvi di un cameraphone di punta Android veramente unico nel suo genere; il meraviglioso Samsung Galaxy S23 Ultra infatti, è una delle ammiraglie più vendute e apprezzate dell’ultimo periodo. Oltre a presentare una fotocamera principale da 200 Megapixel, dispone di un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm incredibile, di una memoria RAM di ultima generazione LPDDR5X da 12 GB e di storage interno capiente e generoso da oltre 512 GB (non espandibili mediante microSD).

Questa meravigliosa iterazione costa 1331,94€ al posto di 1659,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Citiamo poi la batteria generosa che garantisce oltre un giorno di utilizzo intenso con una singola carica, le altre lenti incredibili che forniscono un’esperienza utente degna di nota, lo schermo da 6,8 pollici con bordi curvi, risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz e, come se non bastasse, la S Pen è inclusa nella scocca del device.

Samsung Galaxy S23 Ultra: l’ammiraglia che tutti vogliono, oggi in super sconto

Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e vanta numerosi vantaggi al suo seguito: citiamo la consegna celere e immediata con Prime, la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Tutti i prezzi includono l’IVA e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Segnaliamo anche la presenza del reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Questo Galaxy S23 Ultra è il miglior smartphone da acquistare se cercate una fotocamera/videocamera portatile premium sempre con voi, se siete soliti prendere spesso appunti quando siete in giro (la S Pen in questo caso, sarà un’ottima alleata) e se giocate molto ai videogame da mobile. Insomma, l’ammiraglia di Samsung è il top del top del mercato e oggi, la sua iterazione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna costa solo 1331,94€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

