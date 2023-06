Samsung Galaxy S23 Ultra 12+512 GB: in offerta a QUESTO PREZZO è un BEST BUY

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è, senza alcun dubbio, lo smartphone top di gamma del momento: completo in tutto, veloce, con una super autonomia e un comparto fotografico di primo livello, il flagship di Samsung è il modello da comprare per un acquisto senza compromessi. Con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento, inoltre, S23 Ultra diventa ancora più conveniente grazie alla possibilità di acquisto a prezzo scontato di 1.099 euro. L’offerta non riguarda il modello base ma la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. In più, pagando con PayPal, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta, disponibile per le versioni Black e Green, è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: top di gamma ad un super prezzo

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è dotato di una scheda tecnica completa, sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Il chip, nella versione in offerta, è supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone presenta quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 200 Megapixel. C’è poi una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche il supporto alla S-Pen, inclusa in confezione.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 1.099 euro, con possibilità di scegliere tra le versioni Black e Green. Lo smartphone è acquistabile anche pagando in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.