Samsung Galaxy S23 avrà un'autonomia esagerata, a quanto pare

Secondo le ultime indiscrezioni appena trapelate sul web, scopriamo che il Samsung Galaxy S23 verrà alimentato soltanto dal processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Il telefono si concentrerà essenzialmente sul versante energetico; le prestazioni saranno comunque incredibili ma pare che la società voglia garantire agli utenti un prodotto dall’autonomia eccezionale.

Sappiamo tutti che di recente, l’OEM sudcoreano ha svelato i nuovi smartphone pieghevoli per il mercato internazionale. Stiamo parlando di Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 che son stati messi sugli scaffali proprio a partire da ieri, giovedì 25 agosto. Ora la compagnia si concentrerà sulle ammiraglie next-gen per il 2023 e i rumors su questi device iniziano ad emergere senza sosta.

Samsung Galaxy S23 avrà solo lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm

Ad oggi, il processore Snapdragon 8 Gen 1 che si trova nel flagship entry level di casa Samsung, il Galaxy S22 standard (americano, perché noi abbiamo la versione Exynos) presenta ottime performance ma ha una bassa efficienza energetica. La sua versione aggiornata, lo Snapdragon 8+ Gen 1 che stiamo vedendo nelle ammiraglie degli altri brand presenta sì dei miglioramenti ma non così sostanziali come si sperava. Sono SoC potentissimi, ma generano molto calore e quindi l’autonomia cala a vista d’occhio. Ecco che quindi Qualcomm ha garantito che si concentrerà sulla dispersione di calore con la nuova piattaforma Snapdragon 8 Gen 2.

Questo chip ha il nome in codice Kailua, e il suo numero di modello è l’SM8550. Secondo i rumors, scopriamo che sarà realizzato da TSMC con un nodo architettonico a 4 nanometri. Ci dovrebbe essere un core principale Cortex X3 coadiuvato da due Cortex-A715, due Cortex-A710 e tre Cortex-A510. Lo vedremo nei top di gamma cinesi di fine anno nonché sui flagship di Samsung della prima metà dell’anno. Si dice che non ci sarà una controparte Exynos, ma è presto per dirlo. Prendete questo rumor con “un pizzico di sale”.

