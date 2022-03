Samsung Galaxy S23: questo sarà il suo processore?

Sappiamo che la line-up Samsung Galaxy S22 è arrivata sul mercato da quasi due mesi; non ci sono stati dei modelli Note e non ce ne saranno più ma, in compenso, abbiamo avuto una variante Ultra con S Pen integrata nella scocca. Si dice anche che l'iterazione next-gen del Fold avrà la suddetta feature.

Ora però, i rumor sul Galaxy S23 iniziano ad emergere giorno dopo giorno sul web. Al momento è presto per fare speculazioni in merito, tuttavia possiamo ipotizzare qualcosa in base alle fughe di notizie uscite in rete in queste settimane.

Samsung Galaxy S23: cosa aspettarci?

Sicuramente l'azienda sudcoreana sta lavorando sulla serie S23 di nuova generazione. È uscito anche il suo nome in codice: “Project Diamond” e ce lo conferma anche PhoneArena. Con un rumor dell'ultimo minuto, sappiamo che il modello Ultra godrà di un sensore ISOCELL da 200 Mpx.

Fra le novità più interessanti, scopriamo che il device godrà di un particolare davvero interessante: il suo processore di bordo dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Non pensiamo che questo sarà il primo terminale ad essere dotato del suddetto feature.

Qualcomm ha annunciato anche il nuovo modem 5G chiamato Snapdragon X70 e che il nuovo SD 8 Gen2 lo integrerà. Avrà funzionalità avanzate, come Qualcomm 5G AI, l'aggregazione quad-carrier e molto altro ancora. Come il futuro SD 8 Gen 1 Plus, anche il nuovo verrà realizzato da TSMC Foundry.

Ipotizziamo che i modelli del 2023 avranno un nuovo design con vetri ancora più resistenti e batterie più durature. Ad ogni modo, stiamo parlando di semplici rumor. Intanto conviene dedicarci completamente ai futuri Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4; questi foldable rriveranno nei negozi nel corso della prossima estate. Come detto, il Z Fold4 verrà fornito con una S Pen all'interno della scocca. Sicuramente ci sarà un vetro UTG di nuovo livello e un processore premium di casa Qualcomm.