Samsung Galaxy S23: se fosse così sarebbe uno SPETTACOLO

Anche dopo anni in cui le aziende si sono spostate sui display (quasi) a tutto schermo, c'è un problema che molti devono ancora risolvere ed è il problema della snapper selfie. Di conseguenza, quasi tutti i device hanno una tacca o un ritaglio perforato progettato specificamente per la lente. Alcune compagnie hanno provato ad inserire ottiche UDC, come Samsung con il Galaxy Z Fold 3, ma bisogna ammettere che il risulta non è certamente ottimale.

Le cose potrebbero cambiare con il Galaxy S23? Una recente serie di render condivisi da Ice Universe su Twitter ci ha illustrato le immagini di come potrebbe apparire il device se solo Samsung riuscisse a installare un sistema di telecamere in-display.

Samsung: il concept che ci fa sognare

Dovremmo sottolineare che questi rendering non sono necessariamente derivanti da delle fughe di notizie, ma piuttosto sono dei modelli che sottolineano come potrebbe apparire il telefono se solo Samsung decidesse di riprogettarlo inserendo una fotocamera in-display. Non ci sono state davvero indiscrezioni che suggerivano che il Galaxy S23 potrebbe essere dotato di una corretta snapper selfie UDC, ma attenzione, potrebbe essere un po' troppo presto per dirlo.

Come abbiamo detto, il colosso sudcoreano non è la prima compagnia ad aver provato una fotocamera del genere. Altre aziende come Xiaomi e ZTE hanno creato in passato telefoni con lenti sotto lo schermo, ma da allora non abbiamo sentito molti progressi su questo fronte. Non sappiamo nemmeno se il nuovo Mix 5 della società cinese disporrà di questa feature o meno; sembra che la tecnologia non sia ancora del tutto matura, ergo potrebbe non valerne la pena.

In ogni caso, cosa ne pensate? Vi piacerebbe un Samsugn Galaxy S23 così immersivo? O preferite le soluzioni classiche composte da notch, gotch o fori inseriti nell'unità centrale?

Vi invitiamo a prendere queste immagini con “un pizzico di sale”.