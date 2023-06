Samsung Galaxy S23: prezzo mai visto, oggi su eBay grande RISPARMIO

Corri su eBay e approfitta di una super offerta che ti assicura grande risparmio. Protagonista il nuovo Samsung Galaxy S23 in tutta la sua bellezza e potenza. Le nuove linee estetiche creano un design moderno ed elegante, al passo con i tempi. La tripla fotocamera con gli obiettivi appena sporgenti, uno sotto l’altro, conferisce estrema professionalità allo smartphone. Approfitta subito della promo, mettilo in carrello a soli 789,90 euro, invece di 979 euro.

Con eBay hai la consegna gratuita a domicilio. Inoltre, puoi anche dividere l'importo in 3 rate tasso zero con un click.

Samsung Galaxy S23: una bomba di smartphone tra le mani

Scegli il Samsung Galaxy S23 per assicurarti una vera bomba di smartphone. Goditi foto appassionanti grazie alla sua fotocamera professionale con tecnologia Nightography. L’Intelligenza Artificiale applica ti assicura scatti da vero professionista anche quando la luminosità è bassa o quasi assente. Grazie al nuovo processore Octa-core ti assicuri prestazioni di altissimo livello per fare qualunque cosa vuoi con questo telefono.

Aggiungilo al carrello con soli 789,90 euro, invece di 979 euro.

