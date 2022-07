Samsung Galaxy S23, niente SoC Exynos: Snapdragon in tutti i mercati

Secondo quanto si apprende, sembra che non ci sarà ancun Samsung Galaxy S23 con processore Exynos nel futuro. La versione con Exynos 2300 infatti, sembra essere stata eliminata dalla compagnia. Probabilmente, l’anno prossimo vedremo solo l’iterazione con chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo dei modelli next-gen?

Finora, il colosso tecnologico sudcorano ha sempre offerto le sue ammiraglie con processori differenti a seconda del mercato di riferimento. Molti paesi hanno ricevuto le iterazioni con SoC Qualcomm, altre con il chipset Exynos. Tuttavia, queste ultime hanno sempre presentato moltissimi problemi rispetto alle controparti aventi il processore americano.

Adsso apprendiamo da una nuova fuga di notizie proveniente dalla catena di approvvigionamento dell’azienda, che nel 2023 non avremo flagship con processori Exynos. A confermare il tutto ci ha pensato perfino Ming-Chi Kuo.

Stando a quanto afferma Kuo infatti, Galaxy S23 potrebbe ricevere solo il nuovo chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) che sarà rilasciato a novembre. Sarà costrutito secondo un processo a 4 nanometri da TSMC.

Unitamente a ciò, l’azienda coreana pare che stia sviluppando comunque l’Exynos 2300 ma ad oggi non sembra essere pronta per il rilascio: pare che questa soluzione non riuscirà a competere con la controparte statunitense. Non sappiamo quando vedremo il SoC di Samsung in un device.

Fra le altre cose, l’SD 8 Gen 2 dovrebbe garantire una maggiore efficienzza energetica rispetto al chip del 2022 e all’ultimissimo Snapdragon 8+ Gen 1. Tuttavia è evidente che Samsung abbia ancora un asso nella manica. Pochi mesi or sono, il prsidente della compagnia TM Roh aveva affermato che l’azienda stava sviluppando un processore unico per i nuovi Galaxy, ma non sappiamo in cosa differirà dalle soluzioni Exynos. Vi terremo aggiornati.

Intanto, se cercate un’ammiraglia senza limiti, vi consigliamo il Samsung Galaxy S22 Ultra, l’unico con S Pen incorporata nella scocca, a 1279,00€ su Amazon con caricatore incluso nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.