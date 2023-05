Samsung Galaxy S23: MINIMO STORICO su Amazon per il flagship del momento

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android ma di dimensioni compatte e tascabili, il meraviglioso Samsung Galaxy S23 5G sarà il device perfetto per voi. Si tratta di un gadget eccezionale, potentissimo, piccolissimo, dotato di tecnologie all’avanguardia e ricco di funzionalità uniche. Lo trovate al suo minimo storico su Amazon, ovvero solo 760,99€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni il terminale arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non finisce qui. Il sito vi darà anche la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano o, perché no, anche ad uno dei tanti Amazon Locker o Punto Poste che vi sono in giro.

Samsung Galaxy S23 5G: top di gamma dal prezzo low-cost

Oggi lo smartphone è in super sconto al prezzo di 760,99€ su Amazon; come detto, grazie al noto portale di e-commerce americano il dispositivo sarà vostro con tanti vantaggi al seguito. Come non citare la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Il Galaxy S23 5G é un’ammiraglia compatta con schermo da 6,1 pollici Dynamic AMOLED con refresh rate di 120 Hz e risoluzione FullHD+; il processore interno è lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di Storage interno. Ottimo il comparto fotografico con sensori di punta che girano video in 4K. In confezione troverete anche il pratico caricabatterie da 25W in omaggio; non lasciatevi sfuggire questa offerta sensazionale. Le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve. Fate presto se siete interessati perché a 760,99€ è un vero best buy.

