Samsung Galaxy S23 in offerta a 499€: è sempre di più un BEST BUY

Il Samsung Galaxy S23 si conferma, sempre di più, un best buy. Con la nuova offerta in corso su eBay, infatti, lo smartphone di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 499 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal. A questo prezzo, il Galaxy S23, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, non ha rivali e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un compatto ad alte prestazioni e con un buon prezzo. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: il prezzo è quello giusto

Il Samsung Galaxy S23, in questo momento, è disponibile con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Tra le specifiche dello smartphone troviamo un display AMOLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 8 GB di RAM, 128 GB di storage e da una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Galaxy S23 al prezzo scontato di 499 euro. Lo smartphone, pagabile anche in 3 rate con PayPal, è ora disponibile all’acquisto immediato tramite il box riportato qui di sotto. La consegna è gratuita. In questo momento, lo smartphone di Samsung rappresenta la soluzione giusta per acquistare un dispositivo compatto ma in grado di garantire prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo.