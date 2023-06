Samsung Galaxy S23 (e non solo) in promo BOMBA su Amazon col cashback (669€)

Una nuovissima promozione, appena lanciata dal colosso sud coreano, ti permette di portare a casa Samsung Galaxy S23 a prezzo piccolissimo da Amazon. Appena 669€ per l’edizione con 128GB di storage. Il risparmio complessivo si ottiene grazie a un rimborso di 100€, da richiedere sul sito del produttore.

Per approfittarne è fondamentale che il prodotto sia venduto e spedito da Amazon: devi leggere questa condizione proprio come nell’immagine d’esempio.

Accertato questo, puoi approfittare della promozione in questo modo:

completa il tuo ordine su Amazon;

collegati al portale della promozione, direttamente sul sito ufficiale;

registra il tuo prodotto;

ottieni un rimborso sul tuo conto corrente (in questo caso di 100€).

C’è tempo da oggi (5 giugno) fino al 25 giugno per i tuoi acquisti. Invece, avrai tempo fino al 16 luglio per la registrazione del prodotto. Non solo Samsung Galaxy S23, il cashback è valido su molti altri prodotti. Dai un’occhiata alle altre occasioni, ma assicurati sempre che siano “vendute e spedite da Amazon” prima di effettuare il tuo ordine (diversamente non potrai accedere alla promozione):

Su tutti, godi di spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai molto in fretta però: la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.