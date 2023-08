Samsung Galaxy S23: a questo prezzo è INCREDIBILE, pochissimi pezzi

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android dal prezzo contenuto ma dalle altissime prestazioni, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Samsung Galaxy S23 5G ed è il modello entry level della gamma del 2023 dell’azienda sudcoreana. Il dispositivo, complice il costo contenuto su Amazon, è un vero best buy. Lo pagherete solo 665,98€ ma fate presto: ci sono pochissimi pezzi disponibili al momento della stesura di questo articolo. Il telefono potrebbe andare a ruba da un momento all’altro o peggio, la promozione dedicata potrebbe terminare a momenti. Non pensateci troppo dunque: questo è un gadget sensazionale dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio.

Samsung Galaxy S23: ecco perché devi comprarlo

Da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti, la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di ricevere il prodotto direttamente a casa vostra o presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e, non di meno, potrete anche usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e, volendo, potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Insomma, questo Galaxy S23 di Samsung è una vera ammiraglia dalle dimensioni compatte: ha un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy sotto la scocca che fa girare fluidi anche i software più impegnativi. Dispone di uno schermo AMOLED da 6,1 pollici con cornici contenute, supporto all’HDR10+ e vanta un sistema fotografico di altissimo livello con tre ottiche premium poste sulla back cover. Non lasciatevi sfuggire questo gioiello: è piccolo, tascabile ma ha una buona batteria che dura tantissimo. Con un prezzo di soli 665,98€ è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.