Samsung Galaxy S23 5G: sconto del 29% per poche ore, fate presto (meno di 700€)

Il meraviglioso Samsung Galaxy S23 è uno smartphone di nuova generazione; è un’ammiraglia premium dotata di specifiche tecniche all’avanguardia, di un design accattivante, di un comparto fotografico eccellente e di un processore da top di gamma in un corpo di piccole dimensioni. Di fatto, è compatto e tascabile grazie al display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED LTPO FHD+ con supporto all’HDR10+, ma non solo. È sottilissimo ma racchiude una batteria capiente all’interno che, grazie al chipset di bordo, riesce a far durare il device oltre un giorno con una singola carica.

questo gadget si trova al suo minimo storico su Amazon; potrà essere vostro con soli 695,97€, spese di spedizione incluse, al posto di 979,00€.

Samsung Galaxy S23: l’ammiraglia che non ti aspettavi ad un prezzo WOW

Questo Samsung Galaxy S23 è un prodotto di punta dotato del processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, di 8 GB di memoria RAM (perfetti per il multitasking) e di 256 GB di storage interno, più che necessari per installare applicazioni e archiviare file, foto, video e canzoni. Le ottiche sono incredibili e permettono di realizzare contenuti video in altissima qualità e fotografie nitide anche al buio; il merito è della camera principale da 50 megapixel con OIS al seguito. Citiamo poi il design minimal con gli obiettivi che sporgono pochissimo dalla back cover. Non manca poi il supporto alle reti di quinta generazione.

Questo S23 sarà in grado di stupirvi; se cercate un top di gamma compatto e tascabile, lui sarà la scelta ideale. A soli 695,37€ questo è il device perfetto che farà sicuramente al caso vostro.

