Samsung Galaxy S23 5G: prezzo bassissimo e caricatore in omaggio

Samsung Galaxy S23 5G è uno smartphone di fascia altissima, dotato però di uno schermo compatto e di dimensioni tascabili. Esatto, questo è uno dei pochi top di gamma veramente “portatili” che ci siano in circolazione. Dispone di specifiche al top, vanta un pannello risoluto da 6,1″, una batteria capiente che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica, si ricarica rapidamente con la fast charge via cavo (a proposito, il caricabatterie è incluso in confezione), c’è un chipset incredibile e vanta tre fotocamere sulla back cover che realizzano foto e video da veri “pro”. Lo trovate a soli 729,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse, con tantissimi vantaggi al seguito: noi vi invitiamo a non perdervi lo sconto dedicato e ad acquistarlo subito prima che terminino le scorte . La colorazione disponibile è quella Cream ma c’è anche quella Black, se preferite.

Samsung Galaxy S23 5G: best buy a meno di 730€

Questo smartphone di Samsung è una vera ammiraglia di fascia altissima: lo schermo è un pannello da 6,1 pollici Dynamic AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, risoluzione FullHD+, supporto all’HDR10+ e cornici sottili intorno. La back cover in vetro assicura la ricarica wireless e c’è anche quella via cavo USB Type-C da 25W (il charger è incluso nella confezione del device). Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, non espandibile, su storage UFS 4.0. La batteria dura tantissimo, le fotocamere sono strepitose e permettono di girare video in 4K di qualità cinematografica e il sensore principale è anche stabilizzato.

A soli 729,99€ questo Samsung Galaxy S23 5G è un vero top di gamma senza compromessi; lo trovate su Amazon con consegna celere e immediata, oltre che gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.