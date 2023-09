Samsung Galaxy S23 5G: il top di gamma compatto, oggi in super sconto

State cercando un nuovo smartphone Android? Oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23 5G, un dispositivo compatto, leggero ma incredibilmente potente e performante. Non chiamatelo “entry-level”: lui è un flagship in tutto e per tutto e dispone di un processore all’avanguardia, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, lo stesso chipset che ritroviamo anche nel fratellone S23 Ultra. Il telefono riesce a far girare fluide tutte le applicazioni ma anche tutti i giochi che sono presenti sullo store proprietario di Google. Non di meno, con 8 GB di RAM di tipo LPDDR5X e ben 256 GB di memoria interna (non espandibile), avrete tutta la versatilità di un multitasking avanzato e spazio a disposizione per i vostri contenuti. Questo piccolo gioiello tascabile costa solo 729,99€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

Samsung Galaxy S23 5G: il top di gamma da acquistare oggi

Come detto, il Galaxy S23 5G è un’ammiraglia compatta e tascabile, grazie ai suoi 6,1″ di schermo. Il pannello, tuttavia, è super risoluto e dispone del refresh rate fino a 120 Hz. Le cornici sono sottili e contenute e il foro per la selfiecam è piccolissimo. Come detto, è potentissimo ma è anche un batteryphone con una cella energetica che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Le fotocamere sono premium (ci sono tre sensori con quello principale da ben 50 megapixel con OIS al seguito); il device può girare video in 4K a 60 fps e scatta splendide fotografie anche al buio.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che le spese di spedizione saranno gratuite e comprese nel costo del dispositivo. La consegna sarà celere e immediata, oltre che garantita. Avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Il caricabatterie da 25W è incluso nella confezione: a soli 729,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

