Secondo quanto si apprende, si ipotizza che Samsung sarà uno dei primi produttori a utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 895. Il primo modello che utilizzerà questo chip sarà il Galaxy S22. Ora, ci sono maggiori dettagli sul flagship della serie. Un rapporto di @IceUniverse afferma che la variante Ultra non utilizzerà una fotocamera da 200 Megapixel, ma avrà un'ottica da “soli” 108 MPX.

Samsung Galaxy S22 Ultra: molti rumor troppo confusi

Sul Samsung Galaxy S21 Ultra, l'azienda ha utilizzato l'ISOCELL HM3. Questo sensore utilizza la funzione di messa a fuoco di fase Super PD Plus. Dai rapporti finora, il Samsung Galaxy S22 Ultra manterrà ancora tale sensore ma verrà fornito con un nuovo ISP e con l'ottimizzazione dell'algoritmo software.

Vale la pena notare che ci sono rapporti secondo cui Samsung collaborerà con Olympus per la fotocamera della serie Galaxy S22. Huawei collabora con Leica da molto tempo e il produttore cinese è da tempo al primo posto nel reparto fotocamere su DxOMark. OnePlus ha anche iniziato a collaborare con Hasselblad per la fotocamera sui device della serie OnePlus 9. Pertanto, Olympus potrebbe anche collaborare con Samsung per migliorare le prestazioni imaging della line-up di flagship del 2022.

Il modello standard Samsung Galaxy S22 verrà fornito con un display da 6,06 a 6,1 pollici. Tuttavia, l'S22+ utilizzerà uno schermo da 6,5-6,6 pollici mentre il modello di punta, l'S22 Ultra, avrà uno schermo da 6,8 pollici. Le dimensioni dello schermo del Galaxy S22 e S22+ saranno inferiori a quelle attualmente in vendita. Tuttavia, la variante Ultra non cambierà più di tanto. Inoltre, il rapporto mostra anche che il Galaxy S22 Ultra verrà fornito con un display OLED che utilizza la tecnologia LTPO.

L'attuale S21 Ultra utilizza uno schermo Infinity-O con una risoluzione di 3200 × 1440. Questo display è certificato HDR10+ e supporta una frequenza di aggiornamento adattiva di 10 – 120Hz. Tuttavia, la gamma 2022 dovrebbe utilizzare una frequenza di aggiornamento inferiore al fine di ridurre il consumo energetico.

