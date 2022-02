Samsung Galaxy S22 Ultra: Exynos o Qualcomm? È questo il dilemma!

I modelli Samsung Galaxy S22 Ultra Exynos e Snapdragon offrono prestazioni simili sulla carta, anche se in realtà dovrebbero avere potenze differenti. Ecco cosa è emerso in queste ore.

Samsung Galaxy S22: le differenze fra i SoC

Come sappiamo, Samsung distribuisce la sua serie Galaxy S di punta in due varianti di SoC, vale a dire una con il SoC Qualcomm Snapdragon e una con il processore Exynos.

Le precedenti generazioni di chip Exynos di punta hanno sviluppato la reputazione di fornire prestazioni inferiori rispetto alla controparte Snapdragon, ma questa volta le cose potrebbero cambiare.

In un recente rapporto di PhoneArena, l'imminente variante Snapdragon 8 Gen 1 del Samsung Galaxy S22 Ultra (nome in codice Samsung SM-S908U) è stata confrontata con la variante Exynos 2200 (nome in codice Samsung SM-S908B). I dati utilizzati nel confronto si riferiscono ai punteggi più alti di entrambe le varianti SoC e i risultati sono piuttosto sorprendenti.

Il portale Geekbench rivela che la variante Exynos 2200 ottiene 1168 punti rispetto ai 1226 dello Snapdragon 8 Gen 1. Nelle attività multi-core, la variante Exynos supera la variante Snapdragon segnando 3508 punti rispetto ai 3462 punti dello Snapdragon 8 Gen 1.

Vale la pena notare che le prestazioni single-core della variante Exynos 2200 del Galaxy S22 Ultra sono quasi il doppio di quelle di un punteggio Geekbench rivelato in precedenza del telefono nel novembre 2021.

Storicamente, le varianti Galaxy S Exynos hanno sempre avuto problemi con la gestione del calore e spesso cadono rispetto alle varianti Snapdragon in condizioni di uso prolungato, quindi sarà interessante vedere come la compagnia abbia apportato miglioramenti in quell'area con il loro prossimo device premium.

Il benchmark Geekbench 5 si concentra principalmente sui test della CPU, quindi i punteggi non sono indicativi delle prestazioni della GPU del SoC.

A proposito di GPU, sappiamo che la GPU Xclipse 920 basata su AMD sulle varianti Exynos non supera l'Adreno 730 nella variante Snapdragon 8 Gen 1 del Galaxy S22 Ultra, tuttavia, la GPU AMD offre ray tracing e variabile supporto per il rate shading che può essere considerato un commercio equo per la mancanza di prestazioni.