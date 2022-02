Il miglior telefono Samsung da acquistare oggi

Non è passato molto tempo dal lancio del Samsung Galaxy S21 FE; all'inizio, si temeva un “flop” delle vendite, poiché la compagnia avrebbe svelato, di lì a poco, il nuovo S22. Sappiamo che la formazione di super flagship arriverà il 9 febbraio, possiamo constatare che le spedizioni di questo flagship killer stanno andando benissimo. Sembra proprio che questo prodotto non tema la concorrenza in casa.

Perché il Samsung Galaxy S21 FE è il device da acquistare

Inoltre, il prezzo che Samsung stava proponendo in fase iniziale per lo smartphone poteva scoraggiare qualcuno. Fortunatamente, ci pensa Amazon con un ribasso sul prezzo di listino non indifferente.

Come accennato più volte e come si evince dai numerosi video sul device, il dispositivo ha molto da offrire. Un meraviglioso display a 120Hz, ottime prestazioni su tutte le varianti, la fantastica autonomia grazie alla capiente batteria e fotocamere di punta: questi sono tutti tratti distintivi di un telefono di successo.

Tuttavia, la compagnia ha ritardato un po' troppo il lancio di questo dispositivo. Inizialmente doveva essere svelato ad agosto o settembre 2021. Se fosse uscito in quel momento, ci sarebbe stato tutto il tempo per avere vendite ancora più elevate affinché il Galaxy S21 FE brillasse da solo senza che l'ombra del nuovo modello alle porte.

Questo è uno dei motivi per cui il prezzo di circa 769 euro del dispositivo sembrava un po' troppo alto per la maggior parte delle persone. Se siete stati indecisi sull'acquisto del terminale finora, vi vogliamo stuzzicare mostrandovi il costo a cui lo potreste portare a casa in questi giorni: 624,50€. Parliamo di uno sconto super di oltre il 19€. In soldoni fa circa 145€.

Ovviamente vi invitiamo ad approfittarne perché la promo ha un periodo di tempo limitato. Con quesa cifra vi portate a casa il flagship nella sua variante da 128 GB nell'elegantissima colorazione bianca.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S21 Ultra 5G : tutti i prezzi

Amazon offre Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 34,9€, prezzo che identifica ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

Concentrate in questa tabella, ecco tutte le offerte possibili.