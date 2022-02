Samsung Italia spoilera le caratteristiche del Galaxy S22 Ultra

La nuova fuga di immagini di marketing relative al Samsung Galaxy S22 Ultra conferma diverse specifiche tecniche di cui sarà dotato il super dispositivo. Sono arrivate in rete per gentile concessione del tipster Evan Blass.

Samsung Galaxy S22 Ultra: sarà davvero così?

Nel caso non lo avessi già sentito, la disponibilità della serie Samsung Galaxy S22 è stata posticipate di diverse settimane per via della carenza di semiconduttori che sta affrontando il settore della tecnologia. Mentre i modelli S22 e S22+ saranno spediti solo da marzo, l'S22 Ultra sembra essere quello meno colpito e arriverà sugli scaffali il prossimo 25 febbraio. E se siete in princinto di acquistarlo, adorerete anche queste nuove immagini di marketing ufficiali trapelate da Evan Blass.

Official marketing images of Galaxy S22 Ultra has been leaked via @evleaks pic.twitter.com/TPeZmKzWhO — Dohyun Kim (@dohyun854) February 1, 2022

Il set di immagini ci fornisce forse lo sguardo più dettagliato mai visto sul modello di punta. Sono state menzionate anche diverse specifiche del modello in merito al display e alla configurazione della fotocamera.

A partire dal design anteriore, l‘S22 Ultra non sembra molto diverso dal Note 20 Ultra rilasciato nell'agosto 2020. E a differenza dei suoi fratelli più convenienti, il device non sembra avere cornici uniformi tutt'intorno. Vengono mostrati due colori, vale a dire verde e bronzo, anche se il telefono sarà ovviamente venduto in più colorazioni.

Una delle immagini descrive in dettaglio le specifiche del display dell'S22 Ultra, mostrando che sarà dotato di un pannello QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, con supporto per HDR10+, frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e luminosità di picco di 1.750 nit. Il telefono misurerà 163,3 x 77,9 x 8,9 mm.

Anche le specifiche della fotocamera sono state dettagliate, mostrando che ci sarà uno snapper da 40 MP nella parte anteriore con un'apertura f/2.2. La configurazione della camera posteriore comprende un sensore principale da 108 MP (f/1.8), una lente ultrawide da 12 MP (f/2.2) e un paio di teleobiettivi da 10 MP con aperture f/2.4 e f/4.9. Sarà supportata la registrazione video 8K Super HDR.

Anche il contenuto della confezione è stato rivelato, mostrando che il Galaxy S22 Ultra sarà accompagnato da una S-Pen, un cavo da USB-C a USB-C e uno strumento di espulsione della SIM. Non sarà presente il caricabatterie, quindi nessuna sorpresa, ma la S-Pen fornita con il dispositivo è qualcosa che non si vedeva dai tempi della serie Note.

