Con l'introduzione della serie Galaxy S21, Samsung non è riuscita a sorprendere davvero come ci si aspettava. Ci sarà qualcosa di interessante sulla line-up del 2022? I ragazzi di Letsgodigital affermano che i nuovi device saranno incredibili e hanno realizzato dei concept render del modello Ultra davvero frizzanti e meravigliosi. Le immagini sono state create dal graphic designer Technizo Concept sulla base dei rumor e delle indiscrezioni esistenti.

Samsung Galaxy S22 Ultra: meraviglioso ma non innovativo?

Il pannello frontale sarà come quello delle attuali ammiraglie dell'azienda. Un display con cornici sottili e bordi arrotondati e un foro rotondo per un modulo selfie. I colleghi di LetsGoDigital affermano che lo schermo diagonale del Galaxy S22 Ultra sarà di 6,81 pollici e avrà una risoluzione QuadHD +. Sarà l'unico flagship della gamma a ricevere un pannello LTPO con una frequenza di aggiornamento adattiva.

Un'altra differenza di questo modello dagli altri dispositivi della serie sarà la back cover in vetro, mentre Galaxy S22 e Galaxy S22 + riceveranno un pannelllo in plastica.

Non mancherà il supporto per la S Pen, un sistema di raffreddamento con ventola e possibilmente una camera sotto il display da 44 MP. L'ultima caratteristica del Galaxy S22 Ultra è alquanto discutibile, di fatto, non siamo sicuri che Samsung padroneggi la nuova tecnologia e che sia pronta ad offrire una soluzione autonoma.

Il chip e la principale caratteristica dello smartphone sarà la fotocamera la quale, stando agli ultimi rumor, dovrebbe godere della tecnologia di Olympus. Il design del blocco ricorda quello dei flagship attuali, ma ci sarà sensore particolarmente grande. Le sue dimensioni saranno più elevate grazie alla cella da 200 megapixel che lo integrerà. Ci sarà un teleobiettivo e persino il supporto per la stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore, secondo alcuni rapporti recenti.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe disporre di un chip Exynos 2200 o dello Snapdragon 895 , fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria flash. La capacità della batteria potrebbe essere di 5000 mAh e il gadget sarà controllato dalla shell proprietaria One UI 4.0 basata su Android 12. Il prezzo per il flagship nella versione base dovrebbe essere compreso tra 1250 e 1300 euro. In ogni caso, siamo ancora a più di 6 mesi di distanza dal previsto lancio del dispositivo.

