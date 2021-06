L'ammiraglia Samsung di nuova generazione, il Galaxy S22, dovrebbe essere lanciata nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Mentre la sua uscita è ancora lontana diversi mesi, una nuova fuga di notizie ha rivelato alcune informazioni riguardanti il ​​modello di punta premium dell'azienda per il 2022.

Samsung Galaxy S22: la fotocamera sarà un downgrade?

Secondo un tweet del noto tipster @FrontTron, il Galaxy S22 del colosso tecnologico sudcoreano includerà una configurazione a tripla fotocamera sul retro. Il suo sensore principale sarà uno snapper da 50 megapixel, abbinato ad un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel e ad un tele da 12 megapixel con zoom ottico 3x. Queste specifiche della fotocamera potrebbero essere presenti anche nel modello Plus, anche se al momento non abbiamo modo di saperlo con certezza.

È interessante notare che ciò implica che Samsung non punta a rilasciare la sua nuova ammiraglia con una fotocamera da oltre 100 megapixel, come è avvenuto nei telefoni degli ultimi due anni.

Samsung Rainbow R/G Rear Cam



Main 50MP

Ultrawide 12MP

Telephoto 12MP 3x



Take w/ 🧂



~BV — Tron ❂ #MicrosoftEvent (@FrontTron) June 23, 2021

In altre parole, l'azienda potrebbe concentrarsi sul miglioramento delle capacità fotografiche dei sensori piuttosto che adottare un chipset dall'elevata risoluzione.

Di fatto, non c'è stato un grande miglioramento nella qualità della fotocamera tra la serie Galaxy S20 e la gamma del 2021, quindi il Galaxy S22 potrebbe arrivare con un notevole aumento delle prestazioni del comparto fotografico.

Tuttavia, l'informatore ha anche affermato che dovremmo prendere questa notizia con le pinze. Questo vuol dire che è una fuga di notizie non ancora confermata. In precedenza, avevamo segnalato alcune indiscrezioni che includevano un'altra perdita condivisa da FronTron riguardante il Galaxy S22 e S22+. Secondo l'insider infatti, la nuova serie di prodotti utilizzerà un pannello posteriore in plastica al posto del vetro. Allo stesso modo, più fonti hanno anche rivelato che le dimensioni del display della prossima serie di smartphone di punta.

Non di meno, si ipotizza la partnership con Olympus per le lenti presenti a bordo dei nuovi modelli: sarà vero?

