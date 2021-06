Chen Jin, direttore generale del dipartimento di telefonia mobile di Lenovo in Cina, ha rivelato su Weibo che l'azienda rilascerà il suo telefono cellulare di punta prima del 2022.

Lenovo batterà tutti i costruttori sul tempo

In precedenza, abbiamo anche visto un nuovo telefono del brand alimentato dal processore di punta SM8450 di Qualcomm. Inoltre, a quel tempo, abbiamo appreso che questo dispositivo sarebbe arrivato sul mercato nel corso del prossimo inverno. Poiché l'SM8450 corrisponde allo Snapdragon 895, ci sono tutte le ragioni per pensare che Lenovo sarà il primo OEM ad inserire tale SoC in un dispositivo commerciale.

Al momento, ci sono pochi dettagli sul processore Qualcomm SM8450. Quindi parlarne non ha senso in questo momento. Diciamo che non sappiamo nemmeno se il nuovo processore si chiamerà Snapdragon 895 o Snapdragon 898.

Secondo le informazioni trapelate in precedenza, la CPU Qualcomm Snapdragon 895 si basa sulla nuova GPU Cortex-V9 Kryo 780. Inoltre, integrerà la nuova GPU Adreno 730. Rispetto ai parametri dello Snapdragon 888, l'SM8450 ha teoricamente un notevole miglioramento delle prestazioni. Pertanto, sostituirà il modello attuale diventando il prossimo chip mobile più potente nel panorama dei device Android. Qualcomm dovrebbe lanciarlo a dicembre 2021.

Il mercato cambia molto rapidamente. E anche se Xiaomi ha lanciato i primi telefoni di punta di Qualcomm Snapdragon negli ultimi anni, tutto questo potrebbe cambiare nuovamente quest'anno.

Inoltre, l'OEM cinese Lenovo sta approfondendo la sua collaborazione con Qualcomm. Quindi è logico ipotizzare che i lotti iniziali dello Snapdragon 895 proverranno da questo produttore e non da Xiaomi o Samsung.

Ma dobbiamo anche sottolineare che questo potrebbe essere un trucco di marketing. E alla fine, Xiaomi lo introdurrà per primo in commercio; staremo a vedere. Sarà il Mi 12 il primo device con tale CPU? O sarà un prodotto di Lenovo? Restate connessi con noi per rimanere sempre aggiornati in merito.

