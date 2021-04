Samsung Galaxy S22 e altre ammiraglie disporranno di lenti Olympus nei loro flagship futuri, così da avere una migliore esperienza fotografica.

Olympus collaborerà con Samsung e con…?

Le specifiche di fascia alta negli smartphone di punta sembrano aver raggiunto un punto di saturazione e ora le aziende si stanno concentrando sull’esperienza utente. Ma un aspetto che ha la priorità per molti produttori è quella di offrire la migliore esperienza sul versante foto/video.

Molti produttori di telefonia mobile stanno ora collaborando con OEM di camere e obiettivi al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso finale dei loro dispositivi di punta. Brand come Nokia e Huawei lo fanno da un po’ di tempo, ma sempre più aziende stanno intraprendendo questa strada. OnePlus ha recentemente seguito l’esempio creando una partnership con Hasselblad per la serie OnePlus 9.

Un nuovo rapporto di LetsGoDigital afferma che Samsung starebbe collaborando con Olympus (azienda con sede in Giappone) poiché il gigante sudcoreano mira a migliorare l’esperienza fotografica sulla sua serie di smartphone Galaxy.

Si ritiene che il Galaxy Z Fold 3, il prossimo smartphone pieghevole dell’azienda che dovrebbe essere lanciato a luglio o agosto di quest’anno, potrebbe essere il primo dispositivo a presentare un modulo fotocamera progettato in collaborazione tra Samsung e Olympus.

La partnership dovrebbe continuare per altri dispositivi, tra cui la serie Galaxy S22 di smartphone di punta che verrà lanciata all’inizio del 2022. La gamma potrebbe anche includere un sensore della fotocamera da 200 megapixel, ma per saperlo con certezza, bisognerà aspettare ancora qualche mese.

Un recente teaser di Samsung Exynos suggerisce che la società sta sviluppando un sensore da 200 Mpx come erede di quello da 108 megapixel del Galaxy S21 Ultra. L’obiettivo più grande potrebbe migliorare drasticamente la qualità della foto in quanto sarà in grado di catturare più luce.

Mentre i dettagli su questa partnership con Samsung e Olympus stanno emergendo online, ma entrambe le società non lo hanno ancora confermato. L’annuncio potrebbe essere fatto durante il prossimo evento “Galaxy Unpacked” in programma il 28 aprile.

Smartphone