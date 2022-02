Samsung Galaxy S22 Ultra e Tab S8: l'app NOTE è PERFETTA

Storicamente, con ogni nuovo modello Galaxy Note rilasciato ogni anno, Samsung ha migliorato l'iconica app Notes con nuove funzionalità. Adesso la gamma Note è stata ritirata, ma il Galaxy S22 Ultra è il device che ne raccoglie l'eredità e si scopre che è stato progettato per colmare questa lacuna nel mercato.

Samsung Galaxy S22 Ultra e Tab S8 Ultra: Note e S Pen, che accoppiata vincente!

Quest'anno tocca al Galaxy S22 Ultra e alla serie Galaxy Tab S8 continuare a portare avanti l'ottima esperienza della S Pen. E non sorprende che Unpacked 2022 segni il rilascio di nuove funzionalità per la popolare app Samsung Notes.

Attenendosi alla tradizione annuale, l'azienda ha migliorato l'app Notes in tandem con il rilascio di una nuova S Pen. Per quanto riguarda l'app Notes stessa, quest'anno l'azienda ha riflettuto a lungo su ciò che mancava all'applicazione.

Gli ingegneri di Samsung hanno esaminato i fattori che potrebbero migliorare l'esperienza dell'app Notes e alla fine hanno trovato un paio di nuove idee. Hanno deciso di implementare due nuove features chiamate “Quick Note” e “Collaboration View“.

In parole povere, gli utenti di Galaxy S22 Ultra possono utilizzare Quick Note per aggiungere allegati di pagina e collegarsi al contenuto con facilità mentre utilizzano app come Samsung Internet, Galleria e Messaggi.

Ad esempio, utilizzando l'ultima versione di Samsung Notes sul device, si può visitare un sito Web utilizzando Samsung Internet, rimuovere la S Pen dalla custodia e avviare Quick Note in una finestra pop-up dal menu Air Command. Nella parte inferiore di questa finestra pop-up, la compagnia ha aggiunto un nuovo pulsante e, interagendo con esso, si possono allegare o collegare istantaneamente le pagina Web che si stanno visualizzando sul browser in una nuova nota rapida senza dover copiare- incollare qualcosa manualmente.

Il secondo grande aggiornamento di Samsung Notes riguarda i possessori di S22 Ultra e Tab S8 Ultra. Si chiama “Collaboration View” e la compagnia afferma che consente ai due terminali di sincronizzarsi senza problemi.

Cosa significa esattamente? In altre parole, Collaboration View consente agli utenti che hanno un S22 Ultra di utilizzare lo stesso come tavolozza di colori e set di strumenti in Samsung Notes, trasformando l'ampio schermo del Galaxy Tab S8 Ultra in una tela bianca, privo di elementi dell'interfaccia utente non necessari.