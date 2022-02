Samsung Galaxy S22 Ultra: cosa può fare la S Pen?

Con il Galaxy S22 Ultra, Samsung tenta di combinare le qualità della fotocamera della linea S con l'amata esperienza S Pen offerta dalla serie Galaxy Note ora in pensione. E, a quanto pare, l'azienda ha fatto tutto ciò che era in suo potere per garantire che gli appassionati dei Note che potrebbero voler passare all'S22 Ultra ottengano la migliore esperienza possibile con la S Pen.

La S Pen di Galaxy S22 Ultra di Samsung… è “magica”

Inutile dire che Samsung non si è fermata a progettare una custodia incorporata per la penna Galaxy S22 Ultra S. In effetti, la società ha cercato di aggiornare praticamente ogni aspetto cruciale della S Pen, dalla latenza alla previsione dell'IA. Il riconoscimento della grafia è migliorato e ora funziona in più lingue che mai.

La riduzione al minimo della latenza è stata una delle prime cose su cui l'OEM sudcorean ha lavorato per la penna del Galaxy S22 Ultra. Ed ecco, l'azienda è stata in grado di ridurre il tempo di risposta da 9 ms a 2,8 ms.

La società ha raggiunto questo obiettivo grazie a nuovi miglioramenti della previsione AI (Intelligenza Artificiale) e un Wacom IC (Integrated Circuit) aggiornato. L'IA migliorata è più intelligente nel capire la direzione in cui andrà la S Pen e Samsung ha persino aggiunto un nuovo algoritmo multipunto in grado di prevedere più percorsi di coordinate contemporaneamente.

A parte l'IA migliorata, la S Pen ottiene un migliore tempo di risposta grazie al nuovo Wacom IC, che la compagnia afferma di migliorare la velocità delle coordinate da 360 a 480 circuiti al secondo. In questo caso, un “circuito” rappresenta il loop del segnale che viaggia tra la S Pen e il digitalizzatore.

L'azienda non si è fermata qui, però. Insieme agli ultimi miglioramenti alla latenza e alla previsione del testo, ha migliorato le capacità di scrittura a mano su testo della S Pen con un migliore riconoscimento del testo. Inoltre, questa funzionalità, che è una componente essenziale di Samsung Notes, ora funziona in 12 lingue aggiuntive portando il totale a 88.

Questi miglioramenti della S Pen dovrebbero garantire la migliore esperienza simile a quelle che si avrebbero con la carta. Lo sappiamo che il Galaxy S22 Ultra non porta il soprannome di “Note”, ma è un “Note” a tutti gli effetti.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S22 Ultra : tutti i prezzi

Ebay offre Samsung Galaxy S22 Ultra a 22,99€, prezzo che rappresenta ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

In questa tabella tutte le offerte a disposizione.