Samsung Galaxy S22 Ultra: la fine della serie Note? NON PROPRIO

Ieri l'azienda coreana ha svelato il nuovissimo Samsung Galaxy S22 Ultra; in molti hanno pensato che il dispositivo fosse un Galaxy Note22 sotto mentite spoglie…tuttavia, sembra che le cose non stiano proprio così. La S Pen però, porterà avanti l'eredità di questa fantastica serie di business-phone.

Samsung: la serie Galaxy Note potrebbe tornare in vita

Non bisogna ancora addio al “Galaxy Note”. Quando Samsung ha presentato ieri il Galaxy S22 Ultra, ha affermato che la nuova ammiraglia unisce “il meglio di due eredità di smartphone“, riunendo le feature tipiche della S Pen, le eccellenti prestazioni sul lato fotografico per utenti esperti, in un unico dispositivo.

Con il suo slot S Pen integrato, la forma rettangolare distinta e le specifiche premium, è facile pensare all'S22 Ultra come un sostituto del Note. E per molti versi lo è. Ma questo significa che Samsung ha chiuso del tutto con la suddetta serie? Secondo il vicepresidente della gestione dei prodotti di Samsung Drew Blackard, la risposta breve è no.

La risposta più lunga è un però un po' più complicata. Mettendo da parte il fatto che non si può “mai dire mai”, Samsung (insieme a molte altre aziende) afferma di prendere decisioni sulla roadmap dei propri prodotti in base al feedback dei clienti. Ciò significa che se un numero sufficiente di persone dovesse chiedere a gran voce un nuovo Note, Samsung potrebbe riportare la line-up in auge. Tuttavia, anche se non escluderà nulla per il futuro, Blackard ha detto a Engadget che a breve non ci sono piani per un nuovo dispositivo Note:

Non ci sarà un nuovo prodotto nell'attuale listino di device con il moniker Note nel suo nome.

Ma la famiglia di business phone non sta scomparendo completamente. “Non posso essere abbastanza chiaro, questa è solo un'evoluzione di Note per noi“, ha detto Blackard. “Non è la fine dei Note.” Ha sottolineato che l'evento di lancio di S22 da solo farà riferimento più volte a funzionalità simili a Note. “Succede semplicemente che non c'è un dispositivo chiamato Note in questo momento“, ha detto.

Ciò significa che le caratteristiche che erano i tratti distintivi della linea, in particolare la S Pen, continueranno a essere incorporate negli altri prodotti Samsung. Lo stilo dell'azienda è già apparso nei suoi tablet, laptop e pieghevoli, in qualche modo.

Ora che l'S22 Ultra ha uno slot integrato, la compagnia può dichiarare agli utenti amanti dei Note che S22 Ultra è il dispositivo che fa per loro, ha detto Blackard. “È il naturale passo avanti della serie“.

Riflettamoci insieme: ha senso fondere le serie Note e Ultra. Finora ci sono state un sacco di sovrapposizioni tra le linee e Samsung, stava già realizzando troppi flagship simili fra loro. Lo stesso Blackard ha riconosciuto che c'era “molto in comune” tra i terminali Note e Ultra. Ma ha anche detto: “Sosteniamo che non produciamo troppi dannati telefoni“.

Blackard crede che “facciamo un'ampia scelta per un mercato molto diversificato“. Per lui, la sfida sta nel comunicare in modo chiaro ai consumatori in modo che abbiano le informazioni corrette per scegliere il telefono giusto per loro.

Ad essere onesti, la serie Note offriva una S Pen integrata in un telefono più piccolo ed economico. (Ricordate il Note 10 standard? Che meraviglia, personalmente l'ho posseduto e l'ho amato…) Avere una serie dedicata ha permesso a Samsung di offrire più configurazioni, come una versione più piccola del Note. Ma secondo Blackard, quando sono state offerte versioni diverse, una parte più ampia di utenti ha acquistato comunque le versioni super esclusive della gamma.

Secondo il mio parere, Samsung dovrebbe potrebbe aggiungere uno slot S Pen all'interno della scocca del futuro Galaxy Z Fold4… e magari il moniker Note potrebbe tornare proprio in chiave “foldable”. Galaxy Note Fold? È in parte un mio sogno, e lo dico da utente Apple. Un dispositivo del genere potrebbe essere un game-changer nella scelta del mio personale device di quest'anno. Forse però, conviene non sperarci troppo…

