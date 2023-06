Samsung Galaxy S22 Ultra: è ancora un Best Buy nel 2023?

Se sei alla ricerca di un telefono che rappresenti l’apice della tecnologia e offra prestazioni al top in ogni ambito, il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è ciò che farà per te.

Con un prezzo incredibilmente conveniente di soli 957,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon, questo dispositivo ti offrirà una combinazione perfetta di potenza, eleganza e funzionalità. Se il prezzo vi sembra comunque troppo elevato, sappiate che si potrà dilazionare in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy S22 Ultra: specifiche al top anche dopo un anno

Ovviamente la risposta alla domanda contenuta nel titolo non può che essere positiva; lo smartphone è dotato di un processore di ultima generazione, l’Exynos 2200 coadiuvato da GPU di AMD, e da una RAM potente. Questo dispositivo ti offrirà prestazioni senza precedenti; sia che tu stia eseguendo app complesse o giocando a giochi ad alta intensità grafica come PUBG o COD Mobile, non dovrai temere nulla. Il device supererà le tue aspettative grazie alla sua potenza di elaborazione. Vanta poi un display Dynamic AMOLED straordinario da 6,8 pollici con risoluzione Quad HD+, con refresh rate fino a 120 Hz e supporto all’HDR10+. I colori vivaci, il contrasto profondo e i dettagli nitidi ti immergeranno in un’esperienza visiva senza precedenti.

Se sei appassionato di fotografia, il Galaxy S22 Ultra 5G ti conquisterà con il suo sistema di ottiche di livello professionale. La configurazione a quattro sensori, con il principale avente una risoluzione principale da 108 MP, ti permetterà di scattare foto dettagliate e nitide in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, la presenza di funzionalità avanzate, come lo zoom ottico 10x e la registrazione video 8K, ti consentirà di catturare momenti indimenticabili con una qualità senza paragoni. Dulcis in fundo, lo smartphone top di Samsung del 2022 è pronto per il futuro con la sua connettività 5G.

Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e acquista il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G a soli 957,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.