Samsung Galaxy S22 Ultra: ci sono problemi con il GPS

Secondo quanto si apprende da alcune segnalazioni emerse in rete in questi giorni, sembra che diverse unità di Samsung Galaxy S22 Ultra stiano riscontrando grossi problemi con il segnale GPS.

Da diversi forum si evince che molti utenti che posseggono un nuovissimo flagship di casa Samsung, il Galaxy S22 Ultra nello specifico, stiano riportando grossi problemi con il loro segnale GPS all'interno del proprio dispositivo. Purtroppo, quello che sembrava un caso isolato, si sta diffondendo ora a macchia d'olio e si scopre che un moderatore dell'azienda, all'interno del forum della Community, abbia confermato il tutto.

Samsung Galaxy S22 Ultra: cosa succede?

Sono in tantissimi a riportare dei problemi di GPS sui propri flagship e ora si apprende che sono stati riconosciuti da un moderatore della compagnia all'interno del forum della community.

Ma cosa sta accadendo nello specifico?

In poche parole, sembra che le persone non siano in grado di ottenere il segnale GPS durante l'uso di Google Maps e Waze, ed ecco che infatti, hanno richiesto qualsiasi tipo di aiuto e/o assistenza ai più esperti.

Riavviare il telefono, ripristinarlo a “condizioni di fabbrica”, ripristinare la funzionalità A-GPS, ricalibrare la bussola: nessun metodo sembra funzionante. Noi speriamo solo che non vi sia un guasto di natura hardware, perché altrimenti si rischia di dover portare in assistenza il proprio telefono nuovo di zecca.

Ad essere più precisi, il segnalazioni arrivano da tutto il mondo, quindi sembra che i problemi siano presenti sia sull'iterazione con SoC Snapdragon 8 Gen 1 che sui device aventi processore Samsung Exynos.

A conferma del tutto, il moderatore, come detto, ha confermato l'esistenza del problema, il quale sembra essere stato riconosciuto dalla compagnia. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, dovrebbe arrivare un update software correttivo che pare possa risolvere il bug. Speriamo bene… e incrociamo le dita. Purtroppo non abbiamo ancora una data di rollout per il suddetto firmware; vi terremo aggiornati.

