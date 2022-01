Samsung Galaxy S22: si può già preordinare online

Samsung ha appena aperto i preordini (solo in USA) per la serie Galaxy S22 e per la gamma di tablet di punta, la futura line-up Galaxy Tab S8. Ecco cosa è emerso in queste ore online.

Samsung: i preordini sono attivi sono in USA, attenzione

Proprio di recente, l'OEM sudcoreano ha confermato che terrà il Galaxy Unpacked 2022 a febbraio, all'interno del quale svelerà la serie S22. Sebbene la società non abbia ancora rivelato la data di debutto esatta, pare che abbia già iniziato ad accettare i preordini per i modelli.

Il Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, così come la prossima serie Tab S8, ora si possono preordinare. La società offrirà sconti e bonus di varia natura per coloro che hanno scelto di effettuare fin da subito una prenotazione “a scatola chiusa”. L'azienda sta promuovendo “offerte esclusive” che però, non sono ancora state rese note. Tuttavia segnaliamo che c'è il solito sconto di 50€ al check-out. Vi ricordiamo che sono promo per il mercato americano; quelle per il mercato italiano arriveranno dopo la presentazione.

Intanto, i telefoni si possono preordinare anche se non sappiamo quando sarà la data dell'evento di lancio. Si dice, secondo recenti speculazioni, che il Galaxy S22 sarà presentato intorno all'8-9 febbraio 2022.

La serie S22 dovrebbe arrivare con l'ultimo processre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre alcuni modelli verranno spediti in alcune regioni con un chipset Exynos 2200. Il dispositivo verrà fornito con RAM fino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Inoltre, i modelli di punta funzioneranno con l'ultimo sistema operativo Android 12 con skin One UI 4.0 personalizzata di Samsung al seguito. La variante di punta Galaxy S22 Ultra avrà una S Pen Stylus dedicata e una batteria da 5.000 mAh con supporto per la fast charge cablata da 45 W.