Samsung Galaxy S22: chi riceverà il processore Exynos?

Alcuni giorni fa, Samsung ha tolto i veli al suo SoC Exynos 2200 di fascia alta che dispone di una GPU basata su AMD RDNA 2. Questo debutto ha quasi confermato che l'azienda distribuirà la prossima serie Galaxy S22 con due processori diversi a seconda della regione di riferimento.

Samsung Galaxy S22: Exynos o Qualcomm, questo è il dilemma

Ora, l'informatore Dohyun Kim ha rivelato un elenco che specifica quale regione si deve aspettare la variante Exynos 2200 per il Galaxy S22. Secondo il sito, le varianti Exynos verranno spedite in un numero inferiore di regioni rispetto alle generazioni precedenti. Saranno rese disponibili principalmente nei mercati europei.

Galaxy S22 Series AP by Regions

1. Europe: Exynos

2. North America: Snapdragon

3. South America: Snapdragon

4. East Asia: Snapdragon

5. South East Asia/Oceania: Snapdragon

6. West Asia: Exynos & Snapdragon

7. Middle East Asia: Exynos & Snapdragon

8. Africa: Exynos & Snapdragon — Dohyun Kim (@dohyun854) January 20, 2022

I modelli con Snapdragon 8 Gen 1 saranno disponibili in Nord e Sud America e in Asia orientale, nel Sud-est asiatico (India, Vietnam, Indonesia, Thailandia, ecc.) e Oceania (Australia, Nuova Zelanda). L'Asia occidentale e il Medio Oriente insieme all'Africa riceveranno un mix di varianti Exynos e Snapdragon, probabilmente nazione per nazione.

Ieri, abbiamo avuto il primo assaggio delle prestazioni dell'Exynos 2200 all'interno del Galaxy S22 Ultra sul portale AnTuTu. Il dispositivo ha ottenuto un punteggio totale di 965.874 punti ed è riuscito a ottenere 1108 punti in prestazioni single-core e 3516 punti in multi-core. Per ricordare, l'edizione Snapdragon 8 Gen 1 dell'S22 Ultra ha ottenuto 1219 nel test single-core e 3154 nel test multi-core. Confrontato fianco a fianco con la variante Qualcomm, il SoC Samsung è rimasto indietro nelle prestazioni single-core ma eclissa l'SD 8 Gen 1 nelle prestazioni multicore.

I rumor hanno indicato che S22 Ultra sarà caratterizzato da un display AMOLED 2X dinamico da 6,8 pollici che offre una risoluzione Quad HD+, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di 1.750 nits. Verrà preinstallato con il sistema operativo Android 12 basato su One UI 4.

Anteriormente, S22 Ultra sarà dotato di una fotocamera selfie da 40 megapixel. La configurazione fotografica posteriore può includere una main camera principale da 108 megapixel con supporto OIS, un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x e OIS, un periscopico da 10 megapixel con OIS e una lente ultrawide da 12 megapixel.

L'S22 Ultra verrà fornito con 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB / 512 GB di spazio di archiviazione. Può ospitare una batteria da 5.000 mAh, che supporterà la ricarica rapida da 45 W. Il dispositivo includerà uno slot dedicato per riporre una S-Pen. Può essere disponibile in colori come Phantom White, Phantom Black, Green e Burgundy.