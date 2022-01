Samsung Galaxy S22 Ultra non teme iPhone 14 Pro Max

La stragrande maggioranza degli smartphone di punta in questi giorni ha un massimo di 512 GB di memoria interna. Di fatto, riteniamo che ciò abbia in gran parte a che fare con la domanda, dove forse non troppi utenti sembrano richiedere opzioni da 1 TB, motivo per cui molti OEM di telefonia mobile non si preoccupano mai di andare oltre il mezzo Tera. Le cose potrebbero cambiare perché con il prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra, perché sembra che sia stata confermata un'opzione da 1 TB.

Samsung Galaxy S22 Ultra: avrà memoria “da vendere”

Questo rumor è emerso grazie ad un tweet di Ishan Agarwal, il giovane leakster che si è effettivamente costruito un track record piuttosto solido e affidabile nel corso degli anni. Il tipster afferma di poter “confermare” che 1 TB sarà un'opzione valida e sicura per il modello Ultra della prossima line-up di punta di Samsung.

Curiosamente, menziona specificamente il modello Ultra, quindi presumibilmente gli altri device della gamma avranno un limite massimo di 512 GB. In realtà non è la prima volta che sentiamo questo rumor, ma è bello vedere che l'ultimo rapporto conferma ciò che abbiamo letto in rete nelle settimane precedenti.

I più attenti di voi ora lo staranno pensando: esatto, questa non è la prima volta che Samsung svela un modello da 1 TB.

La società ha effettivamente creato una versione da 1 TB per il Galaxy S10+, ma i modelli successivi come il Galaxy S20 o S21 Ultra hanno avuto un massimo di 512 GB. Non siamo sicuri di cosa sia cambiato nell'azienda, ma per gli utenti che necessitano di un grosso spazio a bordo, questa potrebbe essere una soluzione davvero interessante.

Con buona probabilità, anche iPhone 14 Pro Max vanterà un'opzione di memoria simile, come l'attuale 13 Pro/Pro Max. La battaglia ad Apple non è che appena iniziata.

Nelle news correlate, sappiamo che il terminale avrà anche lo slot per la S Pen e un design ripreso direttamente da quello della linea Galaxy Note ormai estinta.