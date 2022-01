Samsung Galaxy S22 Ultra con Exynos 2200 si mostra online

Ieri Samsung ha annunciato il chipset Exynos 2200, che sarà presente sulla prossima serie di smartphone Galaxy S22. I rapporti hanno rivelato che a seconda del mercato la gamma S22 sarà disponibile con Snapdragon 8 Gen 1 o il chip proprietario.

Samsung Galaxy S22 Ultra: le prestazioni con Exynos 2200

Mentre tutti i dettagli tecnici del chip SD8G1 sono già noti, non c'è una parola ufficiale sulla velocità di clock o sul numero di core dell'Exynos 2200. Il tipster Ishan Agarwal ha collaborato con My Smart Price per rivelare le prestazioni del super flagship sudcoreano alimentato da Exynos 2200.

La nuova fuga di notizie afferma che il Galaxy S22 Ultra con CPU Samsung ha ottenuto un punteggio di 965.874 nei benchmark AnTuTu. Nei test single-core e multi-core di Geekbench, il telefono ha ottenuto rispettivamente 1108 e 3516 punti. Per ricordare, l'edizione Snapdragon 8 Gen 1 del device ha ottenuto 1219 nel test single-core e 3154 nel test multi-core. Il rapporto afferma inoltre che ha assicurato 109 FPS nel test normale di GFXBench Aztec Ruins.

Il flagship sarà caratterizzato da un display AMOLED 2X dinamico da 6,8 pollici che offre una risoluzione Quad HD+, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di 1.750 nits. Verrà preinstallato con il sistema operativo Android 12 basato su One UI 4.

Anteriormente, il prodotto sarà dotato di una selfiecam da 40 megapixel. La configurazione fotografica posteriore può includere una main camera principale da 108 megapixel con supporto OIS, un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x e OIS, un teleobiettivo periscopico da 10 megapixel con OIS. Non mancherà una lente ultrawide da 12 megapixel.

L'S22 Ultra verrà fornito con 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB / 512 GB di spazio di archiviazione. Può ospitare una batteria da 5.000 mAh, che supporterà la ricarica rapida da 45 W. Il dispositivo includerà uno slot dedicato per riporre una S-Pen. Sarà venduto in colori come Phantom White, Phantom Black, Green e Burgundy.