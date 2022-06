Samsung sta già testando la One UI 5.0 sul Galaxy S22?

In attesa di scoprire quali saranno le novità della One UI 4.1.1 in arrivo a fine anno, sembra che il team di sviluppo della One UI sia impegnato su un nuovo importante aggiornamento software per l’attuale gamma di device di fascia alta. Le ultime indicazioni pubblicate in rete, infatti, indicano che il team software di Samsung starebbe già testando la One UI 5.0 sulla serie Galaxy S22 il cui lancio potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

Ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete, la compagnia sudcoreano potrebbe far partire i test della nuova major release di Android già a partire dal mese di luglio; il rumor di oggi circa i lavori sulla One UI 5.0 indicano che il team potrebbe essere a buon punto per aprire il test in forma pubblica, come open beta, raccogliendo i feedback degli utenti circa quali miglioramenti includere all’interno della personalizzazione di Android 13.

Samsung sta già testando la One UI 5 sulla serie Galaxy S22, a quanto pare

Entrando nel dettaglio, l’azienda starebbe testando i firmware S901BXXU2BVE7, S906BXXU2BVE7 e S908BXXU2BVE7 rispettivamente per i modelli Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra; è quindi chiaro che i primi device a ricevere la possibilità di testare in anticipo la One UI 5.0 non includeranno l’attuale generazione di smartphone foldable, almeno secondo le indicazioni a nostra disposizione.

Per quanto riguarda l’arrivo vero e proprio della One UI 5.0 bisognerà attendere come minimo la fine dell’anno, del resto sappiamo ufficialmente che Google rilascerà in forma stabile il nuovo OS durante il Q4. Considerando quanto già fatto in passato con l’arrivo di Android 12, in tutta probabilità i primi device a ricevere l’update saranno proprio quelli della serie Galaxy S22 che, talaltro, proprio in queste ore sono in offerta su Amazon a un prezzo decisamente accattivante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.