Samsung Galaxy S22 riceve la beta della One UI 5.0: l'attesa è finita

Sono mesi che quasi a giorni alterni arrivano notizie circa l’eventuale disponibilità della beta della One UI 5.0 di Samsung per i suoi device e, finalmente, possiamo darvi la notizia che il colosso sudcoreano ha avviato il rollout del nuovo OS – ricordiamo basato su Android 13 – per Samsung Galaxy S22.

Le primissime informazioni pubblicate in rete indicano che il firmware S90xBXXU2ZHV4 è attualmente in propagazione in Europa e più precisamente in Germania; considerando le nuove policy di aggiornamento per l’Europa, è altamente probabile che la beta della One UI 5.0 sarà presto disponibile anche per i dispositivi supportati nel nostro Paese.

La beta della One UI 5.0 con Android 13 è disponibile su Samsung Galaxy S22

Se non si prendono in considerazione i pochi leak finora rilasciati dai sempre soliti leaker circa le novità del nuovo sistema operativo di Samsung, siamo quasi completamente all’oscuro di quelle che sono le novità presenti all’interno del nuovo firmware.

Al momento della pubblicazione di questa news non ci sono ulteriori indicazioni circa l’eventuale supporto per altri smartphone a marchio Samsung, ma è altamente probabile che nel corso delle prossime settimane la compagnia inizierà a rilasciare il nuovo firmware anche per gli altri top di gamma.

Prendendo in considerazione la timeline di lancio di Android 13 rilasciata da Google, è molto probabile che la versione finale della One UI 5.0 sarà disponibile già a partire dal mese di ottobre e quindi con diverse settimane di anticipo circa l’arrivo della One UI 4.0 con Android 12 a fine 2021.

In attesa di scoprire ulteriori novità sull’update, vi segnaliamo la validissima offerta di Amazon su Galaxy S22 con tanto di caricatore incluso con lo sconto del 19%.

